Un incendio si è sviluppato sul tetto di un’abitazione di Viale Ferrovia ad Orta Nova. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco nel tentativo di sedare il rogo che ha riguardato la parte superiore di una villa unifamiliare. Stando alle prime ricostruzioni, il rogo non avrebbe causato alcun pericolo agli abitanti della casa. Ancora da accertare le cause dell’incendio. In zona anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO