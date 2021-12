I teppisti non risparmiano neanche i simboli della tradizione. Per giorni alcuni volontari ad Orta Nova avevano costruito una gigantesca catasta di legna da ardere nel giorno della vigilia dell’Immacolata. Ma qualcuno, prima della ricorrenza, ha dato fuoco alla costruzione in legno, mandando in fumo il progetto di questi giovani ortesi.

Immediatamente, anche attraverso i social network, gli autori del falò installato in zona Pip – hanno denunciato l’accaduto e hanno chiesto alla cittadinanza di aiutarli a preservare questa tradizione. In poche ore si è innescata una vera e propria staffetta di collaborazione che ha consentito ai ragazzi di rimettere in sesto la pila, prima della notte dell’Immacolata.

Adesso il nuovo falò è pronto a mandare un segnale luminoso verso il cielo. Questa sera alle ore 20.30 ci sarà l’accensione. Soddisfatti i ragazzi che hanno lavorato per un giorno intero: “Un ringraziamento a Damiano Uva e Michele Pallotta – scrivono su Facebook – grazie anche a tutti i ragazzi che ci hanno aiutato per rialzarlo e alle aziende che ci hanno aiutato. Grazie di cuore a tutti e buona vigilia dell’Immacolata”.