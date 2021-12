4 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 08/12/2021Sono i 468 nuovi casi Covid su 20.631 test giornalieri: il bollettino epidemiologico regionale di mercoledì, 8 dicembre, fa registrare un picco di nuove positività in Puglia. Il rapporto positivi/tamponi si attesta oggi al 2,27% (una settimana fa, mercoledì 1 dicembre era stato dell'1,66%).Non si registrano decessi. La provincia di Bari è quella con più casi: 156. Seguono la provincia di Foggia (82), il Brindisino (81) e il Leccese (80). Gli altri casi sono 52 in provincia di Taranto, nove nella Bat, 4 riferiti a residenti fuori regione e altri quattro per i quali la provincia è in corso di definizione.In netto rialzo il numero degli attualmente positivi, oggi 4833 (204 in più rispetto a ieri), i guariti diventano 270.244 (+264). Si registra una risalita anche nel numero dei ricoveri: complessivamente oggi sono 159 (+6) rispetto a ieri, di cui 141 nei reparti ordinari (+5) e 18 in terapia intensiva (+1).