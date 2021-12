A Roseto Valfortore, domenica scorsa, sono arrivati i canosti dell’associazione “CanoAufidus“, percorrendo il fiume Fortore. I canoisti avevano già avuto modo di visitare il centro dei Monti Dauni, nelle edizioni precedenti de “La Fabbrica degli Elfi” e de “La Festa del Grano”.

I canoisti hanno deciso di farvi ritorno per praticare il kayaking nel fiume Fortore, ritenuto da loro stessi idoneo per lo sport. Il Kayaking è uno sport in cui si usa un kayak per spostarsi sull’acqua. Si distingue dal canoismo per la posizione seduta del canoista e per il numero di pale sulla pagaia. Il caiacco è a filo dell’acqua, con una struttura simile a quella della canoa in cui l’atleta guarda avanti, le gambe sono di fronte, e usa una pagai a pala doppia compiendo un movimento da avanti a dietro, alternando i lati, per poter avanzare.

“Ben vengano queste ed altre iniziative da parte di associazioni esterne per far conoscere e valorizzare sempre più il nostro territorio” – fanno sapere in una nota dall’amministrazione comunale di Roseto Valfortore.