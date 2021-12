Peggiora la situazione relativa alla diffusione del Covid a Troia. Dopo l’adozione di ordinanze restrittive il sindaco Leonardo Cavalieri è tornato a parlare dell’emergenza pandemica nel Comune dei Monti Dauni che attualmente conta 91 casi positivi al Coronavirus. Un numero molto alto se commisurato all’estensione demografica del piccolo borgo del foggiano.

“Sapete bene che questo è un virus particolarmente subdolo ed aggressivo, e che l’unico mezzo che abbiamo per difenderci è il vaccino, ma indispensabile è il rispetto delle misure di prevenzione: distanziamento, uso della mascherina e igiene delle mani” – torna a sottolineare il primo cittadino.

Nel dettaglio, stando ai dati riportati, la curva dei contagi nel Comune di Troia sembrerebbe in costante crescita. Infatti, oltre ai 91 positivi, ci sarebbero anche 65 persone in quarantena; 12 casi sospetti ed in attesa di tampone, ma soprattutto 10 classi della scuola in quarantena. “Mantenete altissima l’attenzione” – conclude il sindaco.