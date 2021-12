(ANSA) – FOGGIA, 17 DIC – Un pensionato foggiano di 85 anni è stato aggredito, probabilmente durante un tentativo di furto nel cortile del suo podere in via Trinitapoli, alla periferia di Foggia. La vittima è stata colpita al capo con un oggetto contundente, pare un’ascia, ed è ora in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, ieri pomeriggio l’aggressore è stato notato aggirasi nelle vicinanze del podere da una donna polacca.

La stessa, impaurita, ha chiamato immediatamente l’85enne che in quel momento era fuori casa. Quando quest’ultimo è arrivato si è trovato di fronte un cittadino extracomunitario. Tra i due è nata una colluttazione al termine della quale c’è stato il ferimento e lo straniero è fuggito via. Sul posto sono intervenuti i poliziotti. L’arma non è stata trovata. (ANSA).