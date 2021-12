Un incendio in una baraccopoli nella periferia di Stornara ha causato la morte di due minori, di 2 e 4 anni. Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco che hanno provveduto a sedare le fiamme, prima di pervenire alla tragica scoperta. I genitori delle due vittime si erano allontanati all’alba per andare a lavoro nei campi. Poi il rogo ha avvolto i bambini che stavano dormendo.

La comunità dei Stornara è sotto shock per quello che è accaduto. A perdere la vita sono due bambini, un maschio e una femminuccia di origini straniere. Ancora da accertare le cause del rogo. Probabilmente un fuoco acceso per riscaldarsi o un fornelletto per cucinare, ma su questo faranno luce le unità investigative che sono già giunte sul posto per raccogliere informazioni. Sul posto è giunto anche il Prefetto di Foggia Carmine Esposito che ha subito convocato un tavolo urgente con il sindaco e le autorità locali. É intervenuta anche una squadra tecnica dell’Enel per rimuovere un allaccio abusivo alla corrente e mettere in sicurezza l’area.

Il ghetto di Stornara è da tempo al centro delle preoccupazioni della piccola comunità del foggiano, per le condizioni igienico-sanitarie in cui versa la popolazione di lavoratori stagionali che ivi risiede. “Siamo molto addolorati per quello che è accaduto” – commenta a Il Megafono il sindaco di Stornara Rocco Calamita. “Da tempo denunciamo una situazione insostenibile in quell’area. A più riprese abbiamo chiesto un intervento per la costruzione di nuove strutture abitative, anche attraverso la protezione civile. Ma qualsiasi intervento è stato negato in quanto l’area è tuttora sottoposta a sequestro”.