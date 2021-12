ORSARA DI PUGLIA (Fg) – “Nessun anziano orsarese resterà senza almeno un piccolo dono per Natale, un segno e un messaggio di affetto, di attenzione e di augurio. Tutti i bambini di Orsara avranno almeno un regalo. Per questo, l’Amministrazione comunale ha deciso di distribuire a 429 ultrasettantacinquenni e a 420 bambini un panettone o una calza della Befana. A distribuirli saranno le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile”.

E’ il sindaco Tommaso Lecce a spiegare il senso dell’iniziativa che, in questi giorni, impegnerà il Comune di Orsara di Puglia. “In paese, vivono tanti anziani soli, moglie e marito con i figli lontani e in molti casi vedove e vedovi con più di 75 anni. Coglieremo l’occasione del piccolo dono, davvero quasi simbolico, per informare queste persone sulla possibilità offerte dal Centro Anziani i cui servizi di animazione, assistenza e aggregazione saranno pienamente operativi col nuovo anno. Crediamo nell’invecchiamento attivo e nell’esigenza di una struttura, un punto di riferimento, che metta in moto anche un dialogo e un’integrazione tra le generazioni, con la collaborazione e l’interscambio tra i giovani e le persone più in là con l’età”.

“Nelle Comunità come la nostra – ha aggiunto Lecce – è fondamentale aiutare e sostenere la coesione sociale, promuovendo un’attenzione e una sensibilità più forti verso gli anziani e, allo stesso tempo, nei confronti dei bambini: si tratta, infatti, delle fasce di popolazione all’interno delle quali possono riscontrarsi fragilità sociali”.

IL NATALE E LA BEFANA DEI BAMBINI E DEI NONNI. Le stesse motivazioni che caratterizzano l’iniziativa dei doni sono alla base del calendario di eventi allestito dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e le associazioni orsaresi, per le festività iniziate lo scorso 8 dicembre. Fino alla prima decade di gennaio 2012, il cartellone degli appuntamenti natalizi prevede 18 giorni di programmazione, 32 eventi e 10 associazioni coinvolte per un’edizione del Natale Orsarese ricca di concerti, spettacoli e laboratori anche per i più piccoli, letture, musica e sapori. Oltre alla Parrocchia, hanno collaborato Avis Orsara, Biblioteca La Magna Capitana, Associazione musicale Holladura, Medtraining, Ortovolante, Complesso Bandistico Santa Cecilia, Cooperativa sociale Orsara Arcobaleno e Gruppo Storico Orsarese.

Comunicato Stampa