É di un morto e tre feriti il bilancio del terribile incidente avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 81, nel tratto che collega Orta Nova a Stornarella. L’impatto ha coinvolto due autovetture che si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, probabilmente durante delle operazioni di sorpasso.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato soccorsi ai feriti. É stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. A causa del tremendo impatto una persona ha perso la vita. Carabinieri e vigili del fuoco a lavoro per mettere in sicurezza l’area e raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica.