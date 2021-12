Mark Twain, oltre ad esser stato un grande giornalista e un superbo narratore delle vicende americane dal punto di vista del popolo, è anche un grande scrittore comico e nella sua carriera ha prodotto numerosi racconti umoristici. “Il caso del contratto del manzo in scatola” è un pamphlet che raccoglie quattro storie assolutamente illogiche e indubbiamente divertenti. Nella prima, il protagonista si trova a rincorrere lo Stato per vedersi pagato un credito ereditato; nella seconda, il segretario di un Senatore travisa le sue direttive inviando a suo nome lettere equivoche; nel terzo racconto, l’autore si trova ad essere redattore temporaneo di un giornale agrario senza capirne di agricoltura; nel quarto, Twain ottiene un piccolo ruolo nel governo atteggiandosi al “Non sa chi sono io!”. Un testo piacevole, ricco di spunti (non solo comici), che doneranno al lettore qualche sorriso. Breve ma intenso!

Se fosse cibo:

Quasi scontato: manzo in scatola con contorno di pomodorini! Quasi scontato: manzo in scatola con contorno di pomodorini! Racchiuso in una frase:

Non farò mai più da segretario privato a un senatore. Non si riesce a contentare certe persone. Non capiscono niente. Non sono capaci di apprezzare gli sforzi della gente. (p. 24) Edizione utilizzata:

Mark TWAIN, Il caso del contratto del manzo in scatola, Elliot, Roma 2016. Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile, in formato cartaceo e in formato elettronico, nelle maggiori librerie online (ibs.it, mondadoristore.it, unilibro.it)