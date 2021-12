2 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 28/12/2021Sono 1957 i nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 50.072 test effettuati. Nel bollettino del 28 dicembre, che registra un nuovo record di tamponi dopo le festività natalizie (con la 'corsa al test' che si registra un po' ovunque in Puglia, con code fuori dalle farmacie e nei drive through), il tasso di positività si attesta al 3,9% (una settimana fa, con 673 casi e 29.928 test, era del 2,25%).Non si registrano decessi. I nuovi positivi sono 546 in provincia di Bari, 191 nella Bat e nel Brindisino, 224 in provincia di Foggia, 507 nel Leccese, 206 in provincia di Taranto. 86 casi sono appartenenti a residenti fuori regione.Salgono a 13.880 le persone attualmente positive (+ 1678 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 275.430 (+279). I ricoveri complessivi salgono di 20 unità in un giorno: oggi sono complessivamente 221, di cui 199 nei reparti di area non critica (+19) e 22 in terapia intensiva (+1).