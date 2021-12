A Troia si sfreccia ad alta velocità lungo le strade comunali. É stato il sindaco della cittadina dei Monti Dauni, Leonardo Cavalieri, a denunciare quanto accade lungo le arterie troiane, attraverso un report delle velocità rilevate dagli autovelox che ancora devono entrare in funzione. In particolare, l’apparecchio elettronico di Via Kennedy ha addirittura rilevato la velocità massima di 160 km/h, su una strada il limite sarebbe di 50 km/h.

“Una follia” – commenta il primo cittadino. “La rilevazione effettuata è valida solo ai fini statistici, dunque, il Velo Ok non è ancora attivo, e quando entrerà in funzione sarà posizionata apposita ed idonea segnalazione. Ma i dati che pubblico dovrebbero far riflettere”.

Infatti, il sindaco ha invitato tutti ad una seria riflessione, per scongiurare eventuali tragedie sulle strade cittadine. “Ed una seria riflessione dovrebbero fare gli automobilisti autori delle folli corse” – conclude Cavalieri. “Un comportamento intollerabile che mette a rischio l’incolumità pubblica. Ma naturalmente, è una questione di civiltà”.