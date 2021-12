Un incendio doloso è stato appiccato all’interno della sede dell’associazione di volontariato della Misericordia di Orta Nova, in Via Puglie. Pochi minuti dopo la mezzanotte, durante la scorsa sera, una persona ha scavalcato i cancelli della sede associativa per prendere di mira l’ambulanza veterinaria dell’associazione GADIT (Guardie Ambientali d’Italia) che era parcheggiata all’interno della Misericordia.

Dopo aver rotto un deflettore è stato introdotto del liquido infiammabile all’interno del mezzo che poi è stato dato alle fiamme. Le lingue di fuoco hanno avvolto la parte anteriore dell’ambulanza che serviva alle GADIT per soccorrere gli animali feriti e abbandonati. Il mezzo si è distrutto, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i dovuti accertamenti e ottenere le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, che ha affermato quanto segue: “Ancora una volta ci dispiace registrare l’ennesimo atto delinquenziale nel nostro paese” – afferma il sindaco. “Oltre ad esprimere solidarietà alle guardie ambientali, chiederemo nuovamente un incontro con tutte le forze di sicurezza per chiedere maggiore monitoraggio nel nostro territorio”. Le associazioni da tempo chiedono maggiore vicinanza alle autorità. “Torniamo a chiedere maggiore attenzione per un concreto contrasto della criminalità che quotidianamente mina la nostra serenità e quella di chi vuole costruire una città migliore” – scrivono dalla Misericordia di Orta Nova. Noi ci crediamo ancora, ma siamo stanchi e provati”.