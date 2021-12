“La stabilizzazione di nove unità a tempo indeterminato è una buona notizia per il settore dei servizi sociali di Cerignola, perché andiamo a potenziare un comparto che tocca con mano, quotidianamente, il disagio e le difficoltà del nostro territorio”. Con queste parole l’assessore ai servizi sociali del Comune di Cerignola, Maria Dibisceglia, annuncia l’avvenuta stabilizzazione – deliberata nella giunta di ieri pomeriggio- di 4 assistenti sociali e 5 amministrativi per l’Ente comunale.

“In questi mesi – prosegue il vicesindaco- ho lavorato fianco a fianco a personale altamente qualificato e di grande esperienza. Usufruendo delle normative attuali, abbiamo la possibilità di ampliare e potenziare la rete di assistenti sociali originariamente assunti a tempo determinato. L’obiettivo è quello di raggiungere lo standard di un assistente sociale per ogni 4500 abitanti, da cui purtroppo siamo ancora lontani”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Francesco Bonito: “Alla luce di quanto disposto dal programma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Pon Inclusione e dal Fondo Nazionale per la Povertà, abbiamo ottenuto un risultato importante, utile a reggere l’onda d’urto del disagio sociale e delle criticità economiche che il Covid ha acuito. I nostri servizi sociali dovranno essere pronti alle sfide del futuro prossimo e a raggiungere gli standard previsti dalla legge: lavoriamo per implementare ulteriormente la rete a disposizione della platea più fragile della nostra città”, aggiunge il primo cittadino.

“Basti pensare che- conclude Bonito- nel corso dell’ultimo anno, in concomitanza con la pandemia, la platea di cittadini presa in carico dai servizi sociali del nostro Comune è pressoché raddoppiata, così come sono quasi raddoppiate le risorse destinate al comparto per fronteggiare l’emergenza in corso. Abbiamo la necessità di dare risposte concrete, immediate e soddisfacenti ai nostri concittadini investendo sulla professionalità e sulla competenza dei nostri operatori”.

