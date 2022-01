Tre bombe in due giorni in Capitanata. Questo è il triste bilancio dell’inizio del 2022, per quanto riguarda gli atti intimidatori. L’ultimo si è verificato la scorsa notte in Via Guido D’Orso a Foggia, dove un ordigno è stato fatto esplodere davanti ad un fioraio. Ingenti i danni alla struttura.

L’esplosione ha danneggiato la saracinesca dell’attività. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Nelle ultime ore, a San Severo, sono stati fatti esplodere altri due ordigni che hanno danneggiato altrettante attività commerciali.

Sul tema d’attualità è intervenuto anche l’ex premier Giuseppe Conte. “Nel foggiano la voce dello Stato deve essere più forte del boato degli ordigni esplosi di fronte a negozi e attività in questi giorni” – ha affermato Conte. “Chiedo ai cittadini di essere vicini alle persone che hanno subito questi vili attacchi, in questa lotta bisogna restare uniti”. I