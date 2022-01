Si è tenuta negli scorsi giorni la prima riunione dell’anno dell’assemblea dei Sindaci dei Monti Dauni coordinata dal nuovo presidente Raimondo Giallella. In connessione tramite videoconferenza, l’assemblea ha dibattuto i temi fondamentali del territorio delle aree interne del foggiano.

In modo particolare si è discusso sulla nuova organizzazione dell’Area Interna, sull’associazionismo forestale e sull’utilizzo dei fondi del PNRR. Così come riporta il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, i rappresentanti degli enti locali avrebbero ribadito la posizione unanime di contrarietà alla misura del Piano Borghi che prevede un finanziamento di ben 20 milioni di euro per un solo comune a regione.

“Non ci piace l’idea di provare a salvare un solo paese, di finanziare progetti non replicabili e decontestualizzati, di spendere milioni senza programmi condivisi, obiettivi e visioni lunghe” – continua Mignogna. “Dovremmo passare dalla logica della spesa a quella dell’investimento, sfruttare questa grande opportunità per processi generativi di vero cambiamento. Siamo lontanissimi da quello che serve ai piccoli comuni e alle loro comunità, perciò abbiamo proposto alla Regione Puglia di utilizzare questi finanziamenti per l’intera area interna dei Monti Dauni”.