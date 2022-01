6 ore fa

🔴 𝗦𝗖𝗥𝗘𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗢 𝗔 𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗢 #rosetovalfortore Considerato l'aumento dei contagiati, su iniziativa del comune di Roseto Valfortore ed in collaborazione con il dottor Andreano, domenica 9 Gennaio, dalle ore 9:30, presso la palestra dell'Istituto Scolastico "Paolo Roseti" sarà allestito un HUB per effettuare #tamponi #gratuiti a tutti gli alunni delle diverse classi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia. "In questo momento così delicato della pandemia da Covid-19 – spiega l’amministrazione comunale – in cui i casi di positività stanno risalendo, abbiamo creduto opportuno di mappare la popolazione scolastica per vivere in sicurezza la scuola. Ribadiamo l’importanza della vaccinazione anti Covid non più rinviabile e cogliamo l’occasione per rinnovare l’appello alla vaccinazione, per coloro che ancora non l’abbiano fatta”.