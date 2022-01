Lo scorso 4 gennaio gli agenti del Commissariato di Cerignola hanno sottoposto a fermo un cittadino rumeno, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti, commessi ai danni di sua figlia.

In particolare, l’attività di iniziativa svolta dalla Polizia e scaturita da una segnalazione inerente alla presenza, presso un casolare sito nelle campagne di Cerignola, di un nucleo familiare composto da minori e da una ragazza incinta a seguito di reiterati abusi sessuali de parte di suo padre.

Gli agenti del Commissariato di Cerignola hanno immediatamente svolto le doverose attività di indagini, tese a riscontrare la fondatezza di quanta segnalato. All’esito delle attività svolte e, in particolare, in virtù delle dichiarazioni rese dalla ragazze e dei preliminari riscontri acquisiti, gli agenti operanti hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il padre delta vittima, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia.

Il fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto a carico dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere. Va precisato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’arrestato, seppure attinto da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati per i quali è stata applicata la misura detentiva, non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

Comunicato Stampa

Questura di Foggia