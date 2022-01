Con un finanziamento ricevuto dal Ministero dell’Interno destinato alle aree interne marginali, il comune di Roseto Valfortore ha deciso di assegnare contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole pronte ad aprire sul nostro territorio e a chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel comune di Roseto Valfortore. Tutto questo al fine di agevolare l’insediamento e la permanenza di nuove attività attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto, al fine di far fronte ad una situazione di rischio critico di rarefazione dell’offerta commerciale e di servizi e incentivare il flusso migratorio e contrastare la diminuzione della popolazione attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto di €. 5.000,00. Dal comune inoltre – attraverso una nota stampa – fanno sapere che per quanto riguarda l’avviso per le residenze, la priorità è rivolta ai rosetani emigrati oltre che ai nuclei familiari. Di seguito i link utili per richiedere il contributo di insediamento. 𝗔𝗩𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗣𝗨𝗕𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜 𝗔 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗘 𝗔𝗧𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔̀ 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜, 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗚𝗜𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜 𝗘 𝗔𝗚𝗥𝗜𝗖𝗢𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗜 𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗢 𝗩𝗔𝗟𝗙𝗢𝗥𝗧𝗢𝗥𝗘 https://drive.google.com/file/d/1b4xBpIN9rLpmSQejGiRfKO9NIqwxmn7u/view?usp=sharing 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗶𝗹𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 https://drive.google.com/file/d/1wM9DyLve5BOPBTb318L_e0prXFoo2Wyn/view?usp=sharing 𝗔𝗩𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗣𝗨𝗕𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜 𝗔 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗖𝗛𝗜 𝗧𝗥𝗔𝗦𝗙𝗘𝗥𝗜𝗦𝗖𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗔 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗘 𝗗𝗜𝗠𝗢𝗥𝗔 𝗔𝗕𝗜𝗧𝗨𝗔𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗜 𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗢 𝗩𝗔𝗟𝗙𝗢𝗥𝗧𝗢𝗥𝗘 https://drive.google.com/file/d/1IEZuOZ0IXG_RSsU3VIvnaSuAh5DXRO83/view?usp=sharing 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗶𝗹𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 https://drive.google.com/file/d/1w5LQ1lxRdFJr0GiPjDK_sQ652DYwKjgg/view?usp=sharing