Una brutta sconfitta, sia per quello che ha detto il campo che per quello che ha causato fuori dal campo. Il Foggia, al ritorno dopo il lungo stop per il Covid, ha perso una brutta partita in casa contro il Latina. La squadra laziale si è imposta per 3-1 e a nulla è valso il forcing finale degli uomini di Zeman che sono sembrati alquanto appannati. Al termine della partita la notizia inaspettata ha riguardato la rimozione dall’incarico del direttore sportivo Pavone (tra le motivazioni ci sarebbero le divergenze sul mercato con la proprietà). Stando ai rumors non sarebbe l’ultima sorpresa da aspettarsi in questa settimana che si preannuncia turbolenta per i colori rossoneri. La speranza è che sia il campo a placare i malumori.

HIGHLIGHTS E FOTO (Fonte: Foggia Calcio)