Foggia è sotto choc per la morte di Camilla Di Pumpo, una giovane praticante avvocato di soli 25 anni che ha perso la vita la scorsa sera in seguito ad un incidente stradale. Nella serata ieri, infatti, la donna è stata coinvolta in un drammatico incidente stradale, in Via Matteotti. A causa delle gravi ferite riportate è stata condotta presso gli Ospedali Riuniti dove purtroppo è deceduta più tardi.

La dinamica dell’incidente, che ha visto coinvolte più auto, tra cui alcune parcheggiate, è al vaglio della polizia locale. Così come è al vaglio delle autorità l’episodio di sciacallaggio che si sarebbe verificato sul luogo dell’incidente, dove ignoti hanno portato via il cellulare della vittima. Nel frattempo l’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati ha espresso cordoglio per la perdita di una promettente professionista, compagna del presidente della sezione foggiana, Mario Aiezza.

“Con il cuore straziato – si legge nella nota dell’AIGA Foggia – piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla di Pumpo, nostra socia e amica, di 25 anni.G iovane e promettente avvocato, amica sincera e leale, amorevole compagna del nostro Presidente Mario Aiezza, lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Mancheranno i suoi meravigliosi sorrisi nelle aule del Tribunale, mancherà la sua dolcezza, la sua bontà d’animo, la sua spontaneità, il suo entusiasmo e la sua contagiosa voglia di vivere”.