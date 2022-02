Cala il numero dei positivi al Covid a Cerignola. Sono gli esiti del monitoraggio dei contagiati in città riportati dal sindaco Francesco Bonito. “Sono emerse indicazioni rassicuranti con una inversione di marcia tanto attesa: il numero dei contagi inizia a scendere, ma non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia” – afferma il primo cittadino. “Mentre una settimana fa abbiamo raggiunto quasi quota 2000, ad oggi, come comunicato dalla Prefettura di Foggia, a Cerignola vi sono 1735 positivi e 84 persone risultano essere in quarantena fiduciaria”.

“Come Amministrazione Comunale ci siamo attivati sin da subito per invogliare i nostri concittadini a vaccinarsi, trasformando il Pala Tatarella in un hub vaccinale” – aggiunge il sindaco Bonito – “dal 14 dicembre 2021 ad oggi all’interno della struttura sono stati effettuati 10.572 vaccini. È un buon segno che testimonia la maturità ed il senso di responsabilità dei cerignolani, che in massa hanno preferito, giustamente, affidarsi alla medicina e alla scienza”.

Poi un invito al buonsenso per i suoi concittadini. “Per affrontare questa particolare fase pandemica confido nel medesimo buonsenso dei miei concittadini: continuiamo a vaccinarci e rispettiamo tutte le indicazioni protocollari – dalle mascherine al distanziamento- per tornare quanto prima alla normalità”.