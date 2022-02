Si è da poco concluso lo spoglio delle elezioni di secondo grado del nuovo Consiglio Provinciale della Provincia di Foggia. Tra i nuovi 12 eletti figura anche una consigliera dei Comuni dei 5 Reali Siti. Miriam Maggi, consigliera comunale di maggioranza nel Comune di Orta Nova, è stata eletta nell’assise provinciale nella lista “Per la Capitanata”, la lista civica che fa riferimento all’attuale presidente Nicola Gatta.

Lo stesso si è congratulato con i suoi consiglieri per il risultato ottenuto. “Sono davvero soddisfatto del risultato straordinario ottenuto dalla mia lista ‘Per la Capitanata’ alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale” – afferma Nicola Gatta. “Una lista civica nata con l’obiettivo di creare un nuovo soggetto politico per affrontare le grandi sfide che attendono il nostro territorio”.

“‘Per la Capitanata’ è stata la seconda lista più votata, con 22.325 voti ponderati frutto del voto di ben 189 amministratori locali che hanno apprezzato il lavoro svolto finora e ritenuto valido il progetto che intendiamo portare avanti” – prosegue Gatta. “Ringrazio tutti i candidati consiglieri che hanno creduto in questo progetto e mi congratulo con i tre consiglieri eletti Antonio Zuccaro, Miriam Maggi e Rino Pezzano”.

Questi i nomi degli eletti, in attesa dell’ufficialità: Augello Roberto (FDI); Mangiacotti Giuseppe (Capitanata al centro), Rinaldi Libera Liliana (Capitanata Azzurra), De Maio Tonio, Palladino Nunzia, Cilenti Lucrezia, Giurato Luigi, Prencipe Salvatore, Sementino Michele (Insieme per la Capitanata); Zuccaro Antonio, Maggi Miriam, Pezzano Rino (Per la Capitanata).