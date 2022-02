Negli scorsi giorni la villa comunale di Orta Nova è stata oggetto delle “attenzioni” dei soliti vandali. Ignoti si sono introdotti all’interno del parco di Via Stornara e hanno divelto i bidoncini dei rifiuti posizionati all’interno. Sono state danneggiate anche alcune giostrine e gli impianti di irrigazione.

Su quanto accaduto è intervenuto il consigliere comunale di maggioranza, Alfredo Coppola, che ha condannato il gesto e chiesto maggiore senso civico ai cittadini. “A queste bestie posso solo dire di andare via da Orta Nova, non vi vogliamo” – scrive su Facebook il consigliere comunale. “Assurdo che le cose finiscano così e che nonostante il nostro tentativo di sistemare e abbellire il nostro paese ci sia ancora chi non ha a cuore la propria città”.

Soltanto lo scorso aprile la villa comunale è stata riaperta al pubblico, dopo dei lavori di riqualificazione. In città sono sempre più frequenti gli episodi di vandalismo. In ultimo quelli che hanno ripetutamente colpito il palazzo storico più importante della città, presso Largo Ex Gesuitico. La villa è dotata di videocamere di sorveglianza che serviranno per risalire ai responsabili dell’ultimo raid.