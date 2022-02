Il territorio dei Cinque Reali Siti continua ad essere “terreno fertile” per l’installazione di parchi eolici. Ha terminato le procedure di autorizzazione ambientale il progetto per la nascita di un nuovo impianto da circa 80 Megawatt che sorgerà tra Orta Nova e Stornara, più precisamente in località “Lampino”.

Il nuovo parco – così come si evince dal sito del Ministero della Transizione Ecologica – sarà costruito dalla Lampino Wind SRL in territorio di Orta Nova, non lontano dalla stazione ferroviaria. Il progetto, nello specifico, prevede un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 19 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW per una potenza complessiva di 79,80 MW.

Le pale eoliche sorgeranno in territorio di Orta Nova, mentre parte delle opere di connessione e la Sottostazione Elettrica ricadranno nel territorio di Stornara. Negli ultimi quindici anni non si è arrestata l’opera di costruzione dei giganti nel vento in questo comprensorio. Negli anni è emerso anche il tema dei mancati ristori e del contenzioso che i Comuni hanno dovuto intraprendere per far valere i propri diritti.