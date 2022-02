Il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, con l’ordinanza sindacale n.103 adottata oggi 2 febbraio, ha disposto la chiusura della scuola primaria di Via Scarabino, della scuola secondaria di I grado in Via Da Vinci e Via Puglie e della scuola dell’infanzia in Via Mameli (afferenti all’IC Pertini) per il giorno 5 febbraio.

Il provvedimento è consequenziale alla comunicazione inoltrata al Comune della dirigente scolastica Teresa Mazzamurro, con la quale si comunicava la presenza di contagi da Covid-19 nei plessi scolastici. Da qui l’esigenza di provvedere ad una sanificazione straordinaria dei locali, per mettere in sicurezza i plessi.

A tal proposito il sindaco ha disposto la chiusura dei predetti edifici scolastici per la giornata del 5 febbraio, in modo da consentire lo svolgimento dell’attività di sanificazione. Segue il contenuto dell’ordinanza.