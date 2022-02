Continuano le attività della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, in seguito alle nuove disposizioni del Ministero dell’Interno, dopo la visita della Ministra Lamorgese. Nell’insediamento informale di migranti di Borgo Mezzanone la Squadra Volante ed il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato hanno arrestato un soggetto che, dopo aver tentato di introdursi abusivamente in un casolare di campagna attiguo alla baraccopoli, ha aggredito i poliziotti intervenuti sul posto, cagionando loro delle lesioni.

In Cerignola, personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, intervenuto a seguito di una segnalazione proveniente da un società che gestisce sistemi di antifurto per autoveicoli, ha rinvenuto in un’autodemolizione una autovettura di grossa cilindrata che era stata rubata poco prima nel barese. Il veicolo era parzialmente smontato e presentava segni di effrazione. Il gestore dell’autodemolizione è stato tratto in arresto per riciclaggio in quanto stava operando sull’automezzo per impedire che si potesse risalire alla sua provenienza illecita. L’uomo, di 45 anni, con precedenti specifici, era stato gambizzato, nel gennaio di due anni addietro, con un colpo d’arma da fuoco.

Sempre in Cerignola i Carabinieri hanno arrestato per evasione un 26enne che, sebbene ristretto agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori dalla propria abitazione mentre percorreva a piedi una via del centro. Nello stesso centro ofantino, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un 40enne il quale, per sfuggire ad un controllo stradale, compiva manovre azzardate creando una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica. Bloccato dagli operatori dopo un inseguimento, è risultato guidare, sprovvisto di patente, un’autovettura senza copertura assicurativa.

Nei Cinque Reali Siti, esattamente in Orta Nova, un ragazzo di 26 anni, al fine di eludere un posto di blocco dei Carabinieri si dava a precipitosa fuga a bordo della propria autovettura, disfacendosi durante la corsa di un pacchetto di sigarette, lanciato dal finestrino, contenente alcune dosi di hashish. Prontamente inseguito per le vie del centro, l’uomo è stato bloccato dai militari ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, avendo aggredito verbalmente e fisicamente gli operatori.

Comunicato Stampa

Questura di Foggia