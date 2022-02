Nella grande carovana del 72esimo Festival di Sanremo ci sono anche i sapori di Foggia. Infatti, nelle cucine che prepareranno deliziose pietanze per cantanti e ospiti ci sarà anche Dante Santoro. Pizzaiolo di comprovata bravura, 31 anni e originario di Foggia, Dante è il titolare della pizzeria 0881 che ha aperto insieme al socio Alessio Moffa nel 2019, dopo essere tornato da Barcellona. Quest’anno Santoro è stato selezionato tra i cinquanta pizzaioli di tutta Italia che fanno parte della prestigiosa brigata sanremese.

“Sarà un onore potersi confrontare con grandi maestri del settore – spiega a l’Immediato Dante Santoro – è un onore per me poter servire la mia pizza a personaggi di spessore e grandi nomi della musica italiana. Per me che sono a Sanremo per la prima volta è un’emozione unica che non dimenticherò mai. Devo ringraziare due grandi professionisti come Carmelo Pistritto ed Enzo Piedimonte per avermi permesso di prendere parte a questa meravigliosa avventura, includendomi nella loro squadra”.

Dante Santoro resterà a Sanremo per tutta la durata del Festival. Si occuperà del ricco menù da presentare ai commensali che vorranno utilizzare questo servizio. Al termine di questa esperienza tornerà a Foggia per rinnovare il suo locale ed offrire ai clienti tante novità. Dante Santoro fa parte di una generazione di pizzaioli che si è formata all’estero ma che ha deciso di ritornare nella propria città di origine per riportare le competenza al punto di partenza. Quest’ultima esperienza non fa altro che regalare un giusto tributo ai tanti sacrifici fatti lungo il percorso.

