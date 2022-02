Il fenomeno delle truffe agli anziani è particolarmente attenzionato dai Carabinieri del Provinciale di Foggia che, oltre a svolgere attività repressiva, stanno investendo molto sulla prevenzione. Infatti il primo modo per contrastare il verificarsi di questo reato aberrante che viola il candore e l’ingenuità degli anziani, traditi nella loro bontà d’animo di voler aiutare i prossimi congiunti, è sicuramente l’informazione.

Spesso questi reati si verificano oltre che nelle grandi città, soprattutto nei paesini più periferici. L’Arma dei Carabinieri, grazie alla sua capillarità sul territorio con le varie Stazioni presenti, riesce ad arrivare anche nei borghi più lontani e in particolare, nella provincia di Foggia, in un bellissimo paesino dell’appennino dauno che è Anzano di Puglia. Il Comando Stazione Carabinieri ivi presente, volendo prevenire il verificarsi di tali reati, ha fatto dapprima un’opera di censimento: su circa 1200 abitanti complessivi 256 sono ultrasettantenni.

Dato che questa è la fascia d’età prediletta dai malfattori, ha deciso di bussare casa per casa di questi anziani e metterli in guardia, distribuendo volantini con numeri utili cui chiamare e dando loro consigli. In tale ottica appare utile fornire al lettore un riepilogo dei consigli che l’Arma dei Carabinieri fornisce sull’argomento. I consigli sono leggibili al seguente link www.carabinieri.it.

Comunicato Stampa