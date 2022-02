Sono partite le procedure amministrative per l’autorizzazione all’installazione di un nuovo Parco Fotovoltaico in territorio di Ascoli Satriano. Il progetto, promosso dalla società TEP RENEWABLES Srl, riguarda nel dettaglio l’installazione di un nuovo impianto di pannelli fotovoltaici per la potenza totale di 131,7 MW.

L’impianto dovrebbe sorgere nel territorio di Ascoli Satriano in località “Barattelle, Sal di Mezzana e Sal di Collina”, dietro il bellissimo Castello di Palazzo d’Ascoli, per un’estensione di 144 ettari. Ma stando a quanto ha comunicato il sindaco del Comune dei Grifoni, Vincenzo Sarcone, l’ente avrebbe dato – tramite il SUAP – parere negativo al progetto. Il parere, che comunque consente alla procedura amministrativa di proseguire nelle more di quanto previsto dalla legge, è stato motivato da quanto disposto in seguito all’adeguamento del PUG al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 dell’11/12/2021.

Il Comune di Ascoli ha previsto un “cono visivo” nei pressi della struttura storica, per non alterare l’armonia del territorio circostante e della vista. “Vigileremo con attenzione tutta la procedura” – ha affermato il sindaco nel suo video postato su Facebook. “Ora si attende il rigetto a conclusione della Conferenza dei Servizi, Procedura VIA, pendente presso la Provincia di Foggia”.