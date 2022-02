ORSARA DI PUGLIA (Fg) – “Finalmente possiamo dare qualche buona notizia sul fronte della situazione Covid: ad oggi, sono 28 i casi accertati di contagio a Orsara di Puglia. Nelle scorse settimane avevamo superato di gran lunga le 100 persone contagiate. La curva inizia decisamente a scendere”. E’ Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia, a fare il punto sulla diffusione pandemica del paese.

“Da martedì 1 ad oggi, sabato 5 febbraio, nell’ambito della campagna di prevenzione ‘Scuola sicura’ abbiamo sottoposto a screening gratuito e volontario la popolazione scolastica (alunni, docenti e personale ATA). Per ovvi motivi, infatti, l’ambito più frequentato da bambini e ragazzi è quello su cui si concentra un’attenzione particolare. Oggi possiamo dire che si è rivelato oltremodo utile anche lo screening di massa che abbiamo operato nelle scorse settimane, perché ci ha permesso il tracciamento, una misura fondamentale per contenere il rischio di una moltiplicazione fuori controllo dei contagi”.

“Abbiamo riaperto le scuole lo scorso 17 gennaio”, ha ricordato Tommaso Lecce. “La speranza è che di qui in avanti, se riusciremo tutti a continuare ad essere vigili e cauti, la curva dei contagi possa ulteriormente abbassarsi fino a far diventare residuale l’incidenza di casi rispetto alle persone che continuano a negativizzarsi. Per facilitare questa dinamica, è chiaro che dovremo continuare a rispettare le regole, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti tutte le volte che ci è possibile farlo, mantenere il distanziamento e completare il ciclo dei vaccini”, ha concluso Tommaso Lecce.

Comunicato Stampa