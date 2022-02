I positivi al Covid-19 nella città di Cerignola sono in netta diminuzione. Lo ha confermato il sindaco Francesco Bonito, con un aggiornamento diffuso sui social network. Il primo cittadino ha evidenziato come nell’ultima settimana i contagi siano quasi dimezzati, con una situzione in miglioramento anche nelle scuole.

“Sono quasi dimezzati i casi di positività al Covid nella nostra città” – afferma il sindaco Bonito – “al momento gli attualmente positivi sono 1123 (141 in quarantena fiduciaria) e la Asl di Foggia non ci segnala alcuna situazione di particolare preoccupazione. Allo stesso modo, accolgo con favore le comunicazioni che arrivano dalle scuole attraverso l’assessore Rossella Bruno. Dopo la paura iniziale, i nostri ragazzi rientrano a scuola e i casi positivi sono contenuti”.

“Abbiamo da subito sostenuto l’idea di dover convivere col virus coniugando il diritto allo studio con il diritto alla salute” – aggiunge il sindaco. “É stata una scelta ponderata, rispetto alla quale più di uno purtroppo ha cercato di soffiare sul vento della polemica e della paura. I fatti ci hanno dato ragione. Adesso, però, non abbassiamo la guardia e riprendiamoci la normalità con gradualità e attenzione”.