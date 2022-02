L’agri-voltaico potrebbe arrivare nei Cinque Reali Siti. La Società IPC PUGLIA S.r.l., con sede legale in San Giovanni Teatino (CH) ha presentato in data 13/10/2021 al Ministero della transizione ecologica un’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto che coniuga energia rinnovabile ed agricoltura.

L’idea è quella di realizzare un impianto integrato agri-voltaico sui territori dei comuni di Orta Nova e Ordona. L’impianto sarà costituito da una coltivazione olivicola superintensiva e da un parco fotovoltaico di potenza nominale 47,83 MWp. Le celle saranno poste a una quota media di circa 2,7 metri da terra la cui proiezione sul terreno è complessivamente pari a circa 25 ettari. Tra ogni fila di pannelli saranno presenti degli ulivi superintensivi.

Data la forte ambizione agricola sono stati considerati gli spazi per la movimentazione delle macchine agricole all’interno del sito. L’impianto fotovoltaico sarà connesso in antenna a 150 kV alla sottostazione di trasformazione della RTN 150 kV di Stornara. Così come prevede la procedura di autorizzazione ambientale sono stabiliti 30 giorni per presentare osservazioni e prendere visione del progetto, prima della definitiva approvazione.