Sogno, realtà, fantasia, paure, ossessioni da pandemia, visioni distopiche, provincia italiana, colori. Metti tutto insieme in un calderone e… esplode una Nova! Non mi riferisco alla stella che sta in cielo, ma a una talentuosa fumettista abruzzese. Nel suo ultimo lavoro, 24/7, fa esplodere tutto. Dante è al suo primo giorno di lavoro in un supermercato ortofrutticolo aperto tutto i giorni, 24 ore su 24. Suoi colleghi sono personaggi eccentrici, ognuno con un passato difficile. Dante ha scelto questo impiego perché spera che, distraendosi, possa dimenticare l’amata Eva. Che però all’improvviso appare in cassa. Ora, chi legge pensa che la storia possa avere un’evoluzione emo e romantica. Nova invece sorprende e mischia le carte, facendo comparire mostri assurdi. Il racconto a una prima lettura può risultare confuso, unito anche a un tratto grafico destrutturato, ai colori acidi e al flusso di pensiero espresso nelle didascalie. Lascia emergere però forte la personalità di Nova: la pandemia, la vita di tutti i giorni in questo tempo che (speriamo) ci stiamo lasciando alle spalle. Adatto ai 30/40 enni di oggi, volutamente disturbante, da leggere con consapevolezza.

Se fosse cibo:

Un bel minestrone, con qualche ingrediente “disturbante”.

Racchiuso in una frase:

A quanto pare questi sono tempi di una stranezza devastante senza precedenti. Ma siamo onesti per un attimo: funziona come l’estate più calda degli ultimi 50 anni che ogni anno è peggio. Quindi non si sa mai, nel dubbio continuate a mettere un piede davanti l’altro per non cadere, non vi disintegrate, non fatevi fottere male. (ultima pagina)

Edizione utilizzata:

NOVA, 24/7, BAO, Milano 2021.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile, in formato cartaceo e digitale, nelle maggiori librerie online (ibs.it, hoepli.it, mondadoristore.it)