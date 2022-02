“Ho presentato una interrogazione al Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dello Sviluppo Economico sul via libera dato dal Consiglio dei Ministri alla realizzazione di quattro nuovi parchi eolici in Capitanata”. Ne da notizia la deputata del Movimento 5 Stelle, Rosa Menga, attraverso i suoi canali ufficiali.

“Un ok che ignora completamente i pareri negativi trasmessi da Regione Puglia (sezione tutela e valorizzazione del paesaggio) dal Comitato regionale per la V.i.a., e da Arpa Puglia – Dap Foggia. Considerando che i comuni di Stornara, Stornarella, Orta Nova, Manfredonia e Foggia sono già fortemente interessati dalla presenza di parchi eolici in esercizio, autorizzati, o in valutazione, aggiungerne di nuovi rischierebbe di impoverire il territorio sotto diversi punti di vista: paesaggistico, agricolo e culturale”.

“Senza voler mettere in discussione il fatto che l’incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile sia una pratica da incentivare, ciò su cui voglio vederci chiaro è che tale incremento non vada a discapito del territorio” – conclude la deputata pentastellata. “Voglio essere certa che l’economia locale, fatta di agricoltura, ma anche di un turismo legato al paesaggio e all’archeologia, non subisca danni irreparabili”.