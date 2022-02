La Cgil di Foggia è in lutto per la scomparsa della Segretaria provinciale Loredana Olivieri. Insegnante, classe 1965, delegata della Cgil Scuola (poi Federazione dei Lavoratori della Conoscenza) di cui diventa Segretaria generale nel 2010, riconfermata al congresso del 2014; si è distinta per numerose battaglie sociali nel settore della scuola e più in generale per le attività condotte nel campo dell’istruzione.

Anche l’ANPI provinciale, che tra qualche ora andrà a congresso, ha deciso di ricordare questa figura importante del mondo del sindacato foggiano. “Nella sala convegni Formedil – afferma Michele Galante di ANPI – dedicheremo l’apertura del 15esimo Congresso Provinciale ANPI Foggia, sabato 19 febbraio alle 9.30, alla compagna Loredana Olivieri, dando il nostro commosso addio a una donna che ha vissuto l’impegno politico e sindacale con grande dedizione e passione come dirigente CGIL e tesserata ANPI”.

“Voglio ricordarla – aggiunge Galante – come una persona dai saldi sentimenti antifascisti, che si è battuta con intelligenza e vigore per la parità di genere e i diritti dei lavoratori. Domani avrebbe dovuto partecipare come delegata al nostro e al suo Congresso. Il Comitato Provinciale ANPI Foggia e tutte le sezioni di Capitanata si raccolgono attorno al dolore dei suoi familiari, di tutte le persone che ne hanno apprezzato e condiviso le lotte sindacali nelle file della Cgil. Con Loredana Olivieri, perdiamo una donna profondamente e autenticamente legata ai valori della democrazia, della partecipazione attiva e dell’impegno sociale sempre al fianco degli ultimi”.