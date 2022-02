È stata inaugurata a Borgo Tressanti, frazione di Cerignola, la seconda struttura in Italia che si occuperà della trasformazione della canapa per uso terapeutico. Quella situata presso la Cooperativa Palma D’Oro è la prima in Europa che tratterà la canapa in criogenesi, con finalità farmaceutiche, grazie alla prima autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute. Il processo industriale che si svolge a Borgo Tressanti ha superato lo stringente controllo sui parametri dettati dal Ministero e ha così ottenuto il visto per l’estrazione del principio attivo.

Saranno circa 300 gli ettari destinati alla coltivazione della Canapa. Il consorzio Bio Hemp Farming raggruppa delle esperienze che già da anni sono maturate in questo settore, esperienze che hanno portato alla commercializzazione di semilavorati per il settore agro-alimentare e quello edile. Alla conferenza stampa di presentazione di questo ambizioso progetto vi erano l’Onorevole Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura, l’onorevole Giuseppe L’Abbate, già sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e PietroPaolo Crocetta, presidente del consorzio bio Hemp Farming

“Ora si apre una nuova fase” – ha affermato Giuseppe L’Abbate – “quella della produzione di biomassa che sarà ceduta ad un’officina farmaceutica per l’estrazione del CBD, il principio attivo non psicotropo della cannabis, oggi al centro della ricerca scientifica per il suo utilizzo in diverse patologie. Un’operazione che può contribuire a risolvere, almeno in parte, i problemi che affliggono i pazienti italiani, vista la carenza di cannabis nelle farmacie italiane mentre la produzione italiana e le importazioni dall’estero non riescono a far fronte al fabbisogno nazionale.