2 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 21/02/2022Sono 1.730 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 19.508 test. Nel bollettino di oggi 21 febbraio, il tasso di positività si attesta all'8.87% (una settimana fa era dell'8,04%). Segnalati oggi altri otto decessi.I nuovi casi sono 438 in provincia di Bari, 150 nella Bat, 123 in provincia di Brindisi, 318 nel Foggiano, 554 in provincia di Lecce, 126 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 16, per cinque la provincia è in corso di definizione.Le persone attualmente positive sono oggi complessivamente 86.590 (+otto rispetto a ieri) ì, i guariti salgono a 616.119 (ieri erano 614.405). Si registra oggi una lieve risalita dei ricoveri, complessivamente 789 (cinque in più rispetto a ieri), di cui 733 (+4) in area non critica e 56 (+1) in terapia intensiva.