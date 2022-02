Con la seduta d’insediamento, convocata dal Presidente, Nicola Gatta, è iniziata ufficialmente la nuova consigliatura della Provincia di Foggia. Il Consiglio ha votato all’unanimità la convalida dei Consiglieri Provinciali proclamati eletti dall’Ufficio Elettorale Provinciale. Il nuovo Consiglio Provinciale risulta così composto: Augello Roberto; Zuccaro Antonio; Maggi Miriam; Pezzano Rocco Massimiliano; De Maio Tonio; Palladino Nunziata; Sementino Michele; Cilenti Lucrezia; Giurato Luigi; Prencipe Salvatore; Rinaldi Libera Liliana; Mangiacotti Giuseppe. Assente giustificato nella seduta odierna il Consigliere, Michele Sementino.

Il Presidente, Nicola Gatta nel suo intervento ha ringraziato l’Ufficio Elettorale Provinciale per il delicato lavoro svolto e i consiglieri provinciali uscenti che hanno portato avanti, con grande competenza, il loro ruolo per costruire importanti progettualità. Poi, ha dato il benvenuto ai neo consiglieri. Ha evidenziato la necessità di rilanciare il ruolo della Provincia a supporto degli enti locali del territorio, guardando oltre i campanili dei singoli Comuni e delle appartenenze strettamente politiche; in particolare, sui grandi temi: sviluppo economico, turismo, infrastrutture, occupazione e, soprattutto, la collaborazione tra Istituzioni per un disegno ambizioso legato alla crescita. Implementare il ruolo e i compiti strategici dell’Ente sia per lo sviluppo locale che per la collettività.

Saranno anni impegnativi in una grande fase di programmazione con il PNRR e il CIS. Si punta su strade e scuole con una sinergia di interventi mirati dal Gargano al Tavoliere e ai Monti Dauni, risorse e investimenti per far decollare la Capitanata. Il potenziamento del ruolo e dell’assetto istituzionale dell’Ente, in quanto punto di riferimento per tutti i comuni del territorio, nonché, l’impegno a lavorare nell’interesse della Provincia e del bene comune sono stati espressi da tutti i neo Consiglieri presenti e intervenuti.

Comunicato Stampa