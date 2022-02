Incidente stradale con feriti a Stornarella. Nella serata odierna più auto si sono scontrate presso l’incrocio che congiunge Via Puccini a Via Mascagni, un tratto di strada dove già in passato si sono verificati altri sinistri.



A causa delle ferite riportate da una delle persone coinvolte nell’incidente è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso che è atterrato presso il campo sportivo della cittadina dei Reali Siti. Sul posto sono arrivate anche altre ambulanze.