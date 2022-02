Sin dalle prime ore di questa mattina autotrasportatori ed agricoltori hanno formato un presidio di protesta anche ad Orta Nova. Trattori e mezzi pesanti stanno rallentando il traffico all’altezza della SP110, nei pressi della rotonda che conduce al cimitero di Orta Nova e sulla strada per Stornara.

La movimentazione segue quelle già viste in settimana in provincia di Foggia. Gli autotrasportatori chiedono al Governo centrale una strategia per la riduzione dei costi del gasolio, i cui rincari vanno a gravare sui ricavi del settore. Lo stesso chiedono gli agricoltori con il prezzo del gasolio agevolato che ha superato 1€ al litro.

Il presidio di Orta Nova sta fermando le auto che si muovono sulla direttrice provinciale e sta rallentando i mezzi che si muovono sulla viabilità urbana di Via D’Angiò. Presenti anche alcune sigle sindacali ed associazioni di categoria che stanno spiegando ai cittadini le motivazioni della protesta.