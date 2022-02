Auto in fiamme nella notte ad Orta Nova. Una Fiat Bravo è stata completamente distrutta da un incendio che si è sviluppato in Via Belgio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. L’incendio dell’autovettura ha causato un grande spavento tra i residenti della zona. L’auto ha preso fuoco dalla parte anteriore. I Carabinieri stanno effettuando tutte le indagini del caso per ricostruire l’accaduto, non si esclude la pista dolosa.