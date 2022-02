La neve sta imbiancando i Monti Dauni. Dalle prime ore di oggi la dama bianca è caduta sui centri del subappennino, così come da previsioni. Imbiancati anche i centri di Ascoli Satriano, Candela e Rocchetta Sant’Antonio (in foto). La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta di colore arancione, invitando alla cautela, per le precipitazioni che continueranno anche nelle prossime ore.

Nel frattempo la Provincia di Foggia ha attivato il piano per la pulizia delle strade. “Pensavamo che stesse per arrivare la primavera e invece è arrivata la neve ad imbiancare i nostri paesi” -afferma il presidente, Nicola Gatta. “In azione i mezzi a disposizione della Provincia di Foggia per garantire la percorribilità delle strade provinciali”.