Non è mai una partita qualunque quella tra Foggia e Bari. Il derby di Puglia, valevole per la 29esima giornata della Serie C girone C, si disputa in uno Stadio Zaccheria finalmente con il pubblico ma anche con una pioggia battente che ha portato il manto verde ai limiti della praticabilità. Il Foggia deve riscattarsi dopo la sconfitta con la Turris, mentre il Bari deve stare attento al Catanzaro che viaggia ad alta velocità in seconda posizione.

PRIMO TEMPO. La partita si fa subito spettacolare anche a causa delle condizioni del campo. Al minuto 11 Ferrante tira una staffilata di sinistro, dal secondo tocco di un calcio di punizione, e il tiro si spegne di poco lontano dai pali di Frattali. É il preludio del gol che arriva qualche secondo dopo. Nicolao fa partire un bel cross dalla destra, sul quale si avventa come un falco Curcio. Il capitano dei rossoneri sigla il vantaggio dei suoi e fa impazzire lo Zaccheria. La partita si anima e il Bari non ci sta a rimanere in svantaggio. Galano, fischiatissimo ex di turno, inizia a dialogare bene con i compagni e i Galletti trovano il pari. D’Errico fa partire un bolide da fuori che impatta sulla traversa e arriva tra i piedi di Cheddira che a quel punto deve soltanto insaccare in scivolata per l’1-1 dei baresi. Ma non è l’ultimo colpo di scena di una prima frazione di gioco avvincente. Passano pochi secondo e il Foggia si porta ancora in vantaggio. Ferrante e Merola triangolano splendidamente davanti all’area del Bari, nonostante il campo bagnato. Merola fa partire un tiro debolissimo che però schizza sul terreno e inganna Frattali, non impeccabile. Il primo tempo finisce con il Foggia in vantaggio sul Bari.

SECONDO TEMPO. Ad inizio secondo tempo il Bari cambia il portiere: fuori Frattali e dentro Emanuele Polverino. Gli stessi 11 in campo per gli uomini di Zeman. Sono i portieri i protagonisti dei primi minuti con delle ottime uscite su pericolose sortite degli attaccanti. Dalmasso, portiere del Foggia, nega il pareggio al Bari con una buona risposta su Maiello al minuto 52. I Galletti alzano il pressing e vanno ancora vicini al gol con Galano; il suo pallonetto morbido però non centra la porta. Bravo Maita nel rompere le linee difensive avversarie, palla a Ricci, che da ottima posizione in area di rigore sbaglia completamente il cross. Arriva il primo cambio per Zeman che toglie Nicolao e inserisce Girasole sulla fascia. Si rivede il Foggia in avanti con un sinistro di Ferrante che viene bloccato in due tempi dal portiere biancorosso. Il portiere del Foggia ancora tra i protagonisti, sull’incursione di Cheddira. Il pallonetto morbido viene deviato fuori da Dalmasso, ma la pressione del Bari sale tantissimo. Occasionissima per il Foggia al 75esimo: sull’uscita a vuoto del portiere del Bari, Ferrante fa partire un pallonetto che si spegne sulla parte alta della rete. Zeman sente che è il momento decisivo della partita e cambia il suo tridente d’attacco, lanciando nella mischia Turchetta e Vitali. Ma sono ancora gli ospiti ad avere occasioni da gol: vicinissimo alla rete Cheddira al minuto 83 con un bel colpo di testa in girata che sibila vicino al palo. Per il pareggio il Bari pesca il Jolly: Mallamo, entrato da poco, fa partire un tiro al volo eccezionale che si spegne alle spalle di Dalmasso per il 2-2. Citro potrebbe addirittura portare in vantaggio i baresi, ma spreca da pochi passi. Sono le ultime emozioni del derby di Puglia che termina in parità, dopo 4 minuti di recupero.

Tabellino

Foggia – Bari 2-2

12′ Curcio (Fog), 21′ Cheddira (Bar), 23′ Merola (Fog), 86′ Mallamo (Bar)

(foto Calcio Foggia 1920)