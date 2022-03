L’arrivo dei vigilantes ha messo in fuga dei ladri in azione a Carapelle. Ignoti la scorsa notte (alle ore 3 circa) hanno alzato la saracinesca di un negozio di articoli per la casa in Via Indipendenza, nel Comune dei Reali Siti. Dopo aver arraffato la merce, l’hanno sistemata all’interno dei carrelli dello stesso negozio, in attesa che arrivasse un mezzo a caricare la refurtiva.

Ma sul posto รจ giunta una volante dell’Istituto di vigilanza Securpool che ha messo in fuga i malviventi. Ad agire almeno tre persone, con due autovetture. Dopo il furto sventato sono giunti sul posto i Carabinieri che hanno recuperato la refurtiva e hanno iniziato le indagini per risalire all’identitร dei malfattori.