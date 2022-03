Il Comune di Accadia, sui Monti Dauni del foggiano, potrebbe cambiare volto grazie alle risorse del PNRR. Il sindaco Agostino De Paolis, dai canali ufficiali dell’amministrazione comunale, ha annunciato che il Comune del Subappennino sia stato scelto dalla Regione Puglia per la stesura di un importante e ambizioso progetto a valere sul Piano Europeo.

Si tratta di 20 milioni di euro che potrebbero rappresentare una vera e propria svolta per il Comune di Accadia e per l’intera comunitΓ dei Monti Dauni. “È con orgoglio immenso che annuncio alla popolazione che Accadia Γ¨ stata scelta dalla giunta regionale a rappresentare la Regione Puglia come unico comune pugliese e tra i 20 comuni italiani che attingeranno ad un finanziamento di 20 milioni di euro per ciascun comune a valere sul PNRR” – afferma il sindaco De Paolis.

“Il nostro progetto incentrato sul borgo antico Rione Fossi Γ¨ bellissimo e molto ambizioso e avremo modo di discuterne con tutta la cittadinanza. Un ringraziamento per la fiducia e l’onore concesso ad Accadia va al presidente della regione Puglia Michele Emiliano ed al vicepresidente Raffaele Piemontese ai quali ho espresso la voglia della nostra gente di rimboccarsi le maniche e di realizzare grandi cose che rendano orgogliosa la regione di Accadia e degli Accadiesi di far parte di questa terra bellissima”.