La grande solidarietà dei cittadini di Ordona nei confronti della popolazione ucraina si concretizza in una bella iniziativa. La sindaca di Ordona, Adalgisa La Torre, ha annunciato una bella mobilitazione di alcuni esercizi commerciali che hanno previsto delle scontistiche a chi compra per donare. Infatti, alcuni negozi applicheranno una riduzione del 5% sui prezzi a chi acquista del materiale da inviare sul fronte di guerra.

“Vi ricordo di acquistare beni di prima necessità” – afferma la sindaca – “farmaci anche per i più piccoli, pannolini per bambini e per aiutarli a dare una parvenza di normalità a questa situazione assurda, potete donare anche quaderni, colori, libri da colorare e giocattoli. Fantasy school, Perfect shop e Mille Risparmi applicheranno il 5% di sconto sulla cancelleria che acquisterete per i bambini ucraini”.

Negli scorsi giorni la comunità di Ordona ha espresso solidarietà nei confronti del concittadino e vice allenatore dello Shakhtar Donetsk, Paolo Bianco, che era rimasto bloccato a Kiev. Ascoltando il racconto drammatico dell’ex calciatore ordonese i cittadini si sono da subito attivati per far sentire la propria vicinanza alla popolazione che sta subendo l’invasione russa. Da qui l’apertura di un centro di raccolta delle donazioni nei locali adiacenti alla biblioteca comunale, centro che è aperto fino a martedì 08 marzo dalle 10.00 alle 12.00, escluso la domenica.