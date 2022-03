Un secolo fa l’Italia viveva un’epoca simile a quella attuale: crisi, guerre, ma al tempo stesso grandi cambiamenti, evoluzioni sociali e culturali. Le città sono quelle che avrebbero subito i cambiamenti più importanti durante il ventennio fascista. Una di queste città è Brescia, che oggi si ritrova con una toponomastica radicalmente diversa da quella di inizio Novecento. Enrico Mirani, noto giornalista bresciano, ha voluto ricostruire la città dell’epoca, ambientandovi dei racconti thriller. “Il Brigadiere del Carmine” è composto da due racconti lunghi. Il primo, “La casa Rosa”, ha come protagonisti due rapinatori che riescono a fuggire di prigione e si trovano implicati nell’omicidio di una prostituta. Nel secondo racconto, “Il delitto di via Torre d’Ercole”, si racconta dell’assassinio di una tabaccaia. Il brigadiere Francesco Setti è chiamato a risolvere entrambi i misteri e a scovare gli assassini. Trame ben costruite e personaggi credibili sono il frutto non solo della bravura dell’autore ma anche di una ricerca storico-archivistica approfondita. Alla base di entrambi i racconti ci sono infatti storie realmente accadute. Un libro che ci porta indietro di cento anni, in un mondo diverso eppure così vicino al nostro. Come eravamo…

Se fosse cibo:

Un piatto tipico bresciano, i casonsèi: grossi ravioli con ripieno a base di uova, formaggio stagionato e carne, conditi con burro fuso alla salvia.

Racchiuso in una frase:

Accidenti a lui. Si sentiva una donnicciola piagnucolosa. Quanti funerali aveva visto in vita sua? Familiari, amici, un collega freddato da un bandito, qualche morto ammazzato… Eppure non si era mai sentito così. Turbato. Commosso addirittura. Negli occhi aveva fissa quella figura informe vestita di nero, ripiegata su se stessa. L’immagine della disperazione senza più lacrime e lamenti, eppure dignitosa nel consumare ogni secondo una Via Crucis prestabilita. (pp. 49-50)

Edizione utilizzata:

Enrico MIRANI, Il Brigadiere del Carmine. Due indagini nella Brescia della Belle Époque, Liberedizioni, Gavardo (BS) 2017.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in formato cartaceo nelle maggiori librerie fisiche e online (ibs.it, hoepli.it, mondadoristore.it)