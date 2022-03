É uscito il nuovo singolo degli À Rebours, la band composta da musicista della provincia di Foggia ed in modo particolare dei 5 Reali Siti. “Ecce Homo” è un brano universale, che si rivolge a tutti. È un invito a spogliarsi dalle personalità che abbiamo studiato e costruito, mostrando la nostra vera natura. Una natura fatta di luci ed ombre, di incertezze e di speranze che il mondo e la società ci hanno fatto dimenticare di avere.

“È un invito a spogliarci dall’idea del divino che spesso si impossessa del nostro essere per tornare alla genuinità dell’essere uomini” – fa sapere a Il Megafono, Angelo Fierro, frontman della band. “Il brano nasce come un dialogo immaginario, che ci accomuna tutti, in cui chi prende la parola sceglie di mettersi a nudo di fronte chi lo osserva e ascolta, facendo crollare tutte le maschere sociali che nel tempo è stato necessario indossare per vivere e sopravvivere”.

Ecce Homo è un grido liberatorio, “Ecco l’uomo!”, che ci aiuta ad uscire allo scoperto, a mostrarci nella semplicità della nudità. Il singolo, fuori il 04 marzo 2022, anticipa l’uscita dell’Ep “Strade” programmata per aprile e rappresenta il nuovo step artistico degli À Rebours. Gli À Rebours nascono ad Orta Nova nell’autunno del 2018. La band nasce da un’idea condivisa: creare musica inedita sfruttando le diverse influenze musicali. Con occhio sempre attento al panorama nazionale e internazionale.

