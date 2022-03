L’intera comunità di Cerignola sta esprimendo vicinanza alla famiglia di Antonio Topputo, agente di Polizia Locale, per lungo tempo anche con ruoli di vertice nell’ufficio, deceduto nelle scorse ore a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Tutto il mondo della Polizia Locale, con i colleghi di altri Comuni limitrofi, hanno espresso cordoglio per la scomparsa dell’agente.

“Per chi ha conosciuto come me Antonio Topputo” – afferma l’assessore di Cerignola con delega alla Polizia Locale, Teresa Cicolella – non può che rimanere attonito per la notizia, inattesa quanto tragica. La prematura scomparsa di un agente di Polizia Locale sempre leale, disponibile e affezionato alla nostra città ci rattrista immensamente. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze per un lutto che lascia un vuoto nei tanti che lo hanno conosciuto e stimato”.

Solidarietà anche dalle forze di opposizione a Cerignola. “L’intera comunità di Fratelli d’Italia – si legge in una nota della sezione locale – si stringe in un abbraccio alla famiglia Topputo ed al Corpo di Polizia locale, per la perdita del giovane Antonio. L’uomo, l’amico, il vigile resteranno nel ricordo di quanti lo conobbero”.